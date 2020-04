Conte si scusa: "Ritardi su cig e bonus ma enorme mole lavoro" 

Sulla Cig "alcuni attendono ancora, ci sono ritardi e di questi ritardi personalmente mi scuso. Ma stiamo parlando di 11 milioni di prestazioni assistenziali - compresa la cassa integrazione- è una situazione senza precedenti se si pensa che in media" una simile mole di domande "viene trattata dall'Inps in 5 anni ed invece è stata in parte evasa in un mese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

Con il dl Aprile "abbiamo più fondi per autonomi e fasce più fragili. Chi ha avuto già il bonus da 600 avrà la possibilità di rinnovarlo senza richiesta, basterà un click", dice ancora il premier Conte.