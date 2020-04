Fase 2 per bar, negozi e parrucchieri: tutte le riaperture 

"Il 18 maggio riapertura del commercio al dettaglio, abbiamo in animo di riaprire sempre il 18 maggio anche musei, biblioteche e allenamenti a squadre. E poi il 1° giugno è la data per cui vorremmo riaprire anche bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e centri massaggio". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa per illustrare le misure della Fase 2.