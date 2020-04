Coronavirus, Johnson: "Presto per allentare, secondo picco sarebbe disastroso" 

E' troppo presto per allentare le misure di contenimento adottate in Gran Bretagna per contenere la diffusione del coronavirus, perché una seconda ondata sarebbe ''un disastro''. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson tornando a Downing Street dopo essere guarito dal Covid-19.

Ringraziando Dominic Raab per aver svolto le sue funzioni mentre era ricoverato e ringraziando la popolazione per aver seguito le indicazioni di contenimento, Johnson ha detto di comprendere le preoccupazioni dell'economia, ma di avvertire anche il rischio di un secondo picco. ''Vi chiedo di contenere la vostra impazienza, perché credo che stiamo arrivando alla fine della prima fase di questo conflitto'', ha detto.