Coronavirus, si torna a scuola a Pechino e Shanghai 

Si torna a scuola a Pechino e Shanghai, dopo più di tre mesi a casa a causa della pandemia di coronavirus. Secondo il giornale China Daily, sono circa 49.000 gli studenti dell'ultimo anno di 254 scuole superiori tornati oggi nei campus a Pechino. "Le scuole hanno provveduto alla sanificazione di tutti gli spazi - scrive il quotidiano - e sono state messe a disposizione più di due milioni di mascherine per studenti e personale scolastico". E' previsto il controllo della temperatura prima dell'ingresso in classe, obbligatorio disinfettarsi le mani e tutti devono essere in possesso del codice ('verde') sanitario su una app.

Rientro in classe anche per gli studenti del nono e del dodicesimo anno, gli ultimi anni delle scuole medie e superiori, a Shanghai, rimasti a casa da metà gennaio. Il China Daily sottolinea come nella città non vengano segnalati casi di trasmissione locale di Covid-19 da circa due mesi. Anche qui, riporta il giornale, è previsto il controllo della temperatura per studenti e insegnanti, che devono indossare sempre la mascherina.

Secondo l'agenzia Xinhua, nella provincia di Hubei, la più colpita dalla pandemia con la sua megalopoli di Wuhan, gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori dovrebbero tornare in classe il prossimo 6 maggio. Nella Repubblica Popolare, secondo il bilancio ufficiale, sono 82.830 i casi di Covid-19 e 4.633 i morti dall'inizio dell'emergenza.