Italia chiede aiuto a Fondo Solidarietà Ue 

L'Italia ha chiesto alla Commissione Europea aiuto finanziario attraverso il Fondo di Solidarietà, per affrontare la pandemia di Covid-19 e i suoi effetti. Nelle settimane a venire l'Italia, che è il primo Paese a fare questa richiesta e che ha inviato una lettera di intenti, dovrebbe inviare più dettagli. Dal primo aprile 2020 gli Stati membri possono chiedere aiuto tramite il Fondo di Solidarietà Ue, originariamente concepito per le catastrofi naturali, per ragioni sanitarie. La Commissione raccoglierà le richieste di qui al 24 giugno, dopodiché le esaminerà e farà proposte di aiuto finanziario al Parlamento Europeo e al Consiglio.