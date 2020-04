Conte: "Fase 2 non è liberazione dal virus, non possiamo mollare" 

"Molti cittadini non sono rimasti contenti delle nuove misure del decreto, lo stiamo vedendo ed è anche comprensibile. Molti speravano di poter tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni e dobbiamo dirlo in modo chiaro e forte". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte, arrivato da poco in Prefettura a Milano per una visita, tornando sulle nuove misure introdotte dal governo. "Ci accingiamo ad attraversare la fase 2 di convivenza col virus, non la fase di liberazione dal virus. Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase".