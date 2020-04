Azzolina: "Cortili scuole a disposizione per attività estive" 

"Il Governo è al lavoro sulla definizione di linee guida specifiche che consentano di far recuperare la dimensione della socialità ai bambini più piccoli, attraverso attività all’aperto. Sappiamo bene che su questo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico invitano alla massima prudenza. Si tratta quindi di un puzzle di difficile composizione. Servono cautela e responsabilità. Ma con le giuste precauzioni si possono ipotizzare soluzioni di buonsenso, da programmare nelle prossime settimane, per dare una mano alle famiglie", così la ministra Lucia Azzolina dopo l’incontro di stamattina convocato dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti a cui erano presenti la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa e i rappresentanti di Regioni, Comuni, Province.

"Serviranno protocolli rigidi da un punto di vista sanitario, con la massima attenzione alle misure di distanziamento. Ma la dimensione dello stare con i coetanei in spazi aperti e facendo attività motoria è centrale per il benessere psicofisico dei bambini. Pertanto, la scuola non rinuncerà a fare la propria parte per valutare la fattibilità di queste iniziative", spiega Azzolina. Prosegue la ministra: "Stamani all’incontro con la Ministra Bonetti, la Ministra Catalfo, il Ministro Spadafora e i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, ho comunicato la possibilità di mettere a disposizione, questa estate, i cortili e i giardini delle scuole. Da affidare a personale esterno. Saranno esclusi naturalmente gli istituti scolastici impegnati nei lavori di edilizia che stanno partendo e che sono necessari in vista di settembre".