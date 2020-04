Coronavirus Lombardia, in calo decessi e contagi 

Sale a 75.732 (+598) il numero di positivi al coronavirus in Lombardia. In calo il numero di decessi, +93 in 24 ore per un totale di 13.772 (ieri erano stati 104). In calo anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: 605 (-29) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 6.834 (-286). I pazienti dimessi sono invece 51.166 (+819) mentre i tamponi effettuati ammontano a 376.943 (+11.048).

Si tratta di "dati positivi", ha sottolineato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante una diretta Facebook. "Chiaramente vanno letti in un trend e il trend è positivo - ha aggiunto Sala - nel senso che scendono chiaramente i contagi. L'Iss ha accertato oggi che il contagio in tutte le Regioni è inferiore a 1 e i dati su questo ci vengono in conforto. Ci prepariamo a scendere sotto le 600 terapie intensive, significa che è meno grave in questo momento l'aggressione del virus alla nostra popolazione".

"Importanti anche i dati dei ricoverati che scendono di molto - ha detto Sala - sono -286 mentre i dimessi -819. Sono dati che aiutano questo trend positivo".