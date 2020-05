Coronavirus, a Milano 56 positivi in più 

E' di 8.158 (+56 in 24 ore) il numero di positivi al coronavirus nella città di Milano, mentre nella provincia si contano in totale 19.337 casi, +216 rispetto a ieri, quando i nuovi contagi ammontavano a +284. Quanto alle altre province, i positivi a Bergamo sono 11.313 (+22), a Brescia 12.861 (+55), a Como 3.244 (+37), a Cremona 6.037 (+14), a Lecco 2.274 (+9), a Lodi 2.966 (+7), a Monza 4.704 (+30), a Mantova 3.175 (+19), a Pavia 4.349 (+69), a Sondrio 1.180 (+37) e a Varese 2.667 (+48). "Il trend di discesa del tasso di contagio è confermato anche da questi dati" ha spiegato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel corso di una diretta Fb per fare il punto sull’emergenza sanitaria.