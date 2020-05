Coronavirus, da Usa via libera ad antivirale remdesivir 

La Food and drug adminstration, l'organismo di controllo sui farmaci americana, ha dato il via libera all'uso dell'antivirale remdesivir dell'azienda Gilead nella cura del coronavirus. Lo ha detto ieri il presidente Donald Trump parlando con i giornalisti. Si tratta di "una cura importante per i pazienti ricoverati con il coronavirus", ha detto Trump, spiegando che la Fda ha dato il via libera al farmaco con la procedura d'emergenza, "è una situazione veramente molto promettente".