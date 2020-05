Coronavirus, impennata decessi in Italia: 474 da ieri 

Tornano ad aumentare i morti in Italia nell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 474, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile. Sale così a 28.710 il totale delle vittime dall'inizio della crisi. Gli attualmente positivi sono 100.704, con una diminuzione di 239 unità rispetto a ieri. I guariti sono in tutto 79.914, in aumento di 1.665 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (17.357, -212) e i pazienti in terapia intensiva (1.539, -39). In isolamento domiciliare si trovano ancora 81.808 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 209.328 (+1.900). In tutto sono stati eseguiti 2.108.837 tamponi, i casi testati sono 1.429.864.

I dati dell'emergenza in Italia