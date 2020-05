Coronavirus Lombardia, oltre 14mila morti da inizio emergenza 

Salgono a 14.189 le vittime da coronavirus in Lombardia, di cui 47 nelle ultime 24 ore. Tuttavia "per quanto riguarda il computo totale, ne vanno aggiunti 282 relativi all'aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile". Un aggiornamento che fa lievitare, non di poco, il conteggio complessivo delle vittime lombarde.