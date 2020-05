Fontana: "Ai Comuni più soldi da Lombardia che da governo" 

"E' un provvedimento concreto che conferma la capacità di reagire della Lombardia". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l'approvazione del cosiddetto 'Piano Marshall' da parte del Consiglio regionale. Investimenti complessivi per 3 miliardi di euro, di cui 400 milioni già destinati a interventi per tutti i Comuni e le Province lombarde. "Si tratta di un investimento senza precedenti - prosegue Fontana - che, in ogni fascia di intervento, supera di gran lunga i fondi del Governo per le citta'". Il piano prevede anche 82 milioni per incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale impiegato durante l'emergenza Coronavirus e 10 milioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale. La legge è stata approvata con 74 voti favorevoli, zero contrari e un astenuto.