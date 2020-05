Coronavirus Lombardia, salgono i contagi ma aumentano i guariti 

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 14.294 in Lombardia, +63 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 78.105, +577 rispetto a ieri.

Aumentano intanto i guariti nella Regione: i dimessi sono complessivamente 53.470 , stabili rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 532. I ricoverati non in terapia intensiva invece flettono: 6.414, -195 nelle ultime 24 ore secondo i dati. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 418.835, +7.978 rispetto a ieri.