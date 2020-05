Morto Dave Greenfield, tastierista degli Stranglers: era positivo al Covid 

"Siamo profondamente tristi di dover annunciare la prematura scomparsa della leggenda della tastiera Dave Greenfield, avvenuta la sera del 3 maggio 2020". Così sul loro profilo ufficiale gli Stranglers annunciano la morte per coronavirus del loro tastierista Dave Greenfield, nato 71 anni fa. "A seguito di un ricovero in ospedale per problemi cardiaci - scrive la band -, Dave è risultato positivo al virus Covid-19 domenica scorsa (il 26 aprile, ndr) ma purtroppo ha perso la sua battaglia ieri sera". I membri della band ricordano Greenfield come una "persona adorabile, amichevole ed eccentrica che trovava sempre il tempo per chiacchierare". Greenfield era entrato a far parte dei The Stranglers nel 1975, poco dopo la nascita della band.