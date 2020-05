L'epidemiologo: "In Italia due eventi e ceppi diversi" 

Fase 2, Sala: non è il momento di dividerci, serve responsabilità

Milano, 5 mag. (askanews) - "Non è il momento di dividerci, non è il momento di dividerci tra buoni e cattivi, è il momento di essere responsabili". A dirlo nel suo consueto messaggio sui social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, raccontando un episodio avvenuto ieri, primo giorno della fase 2. "Ieri impazzava in rete un video: in via Nino Bixio, al primo piano di una casa, finestre aperte ...