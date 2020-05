Genova, 21enne positiva fugge da Psichiatria 

Una paziente di 21 anni, ricoverata in Psichiatria all'ospedale San Martino di Genova e risultata positiva al coronavirus era fuggita ieri sera dal reparto ed è stata ritrovata oggi dalla polizia nella zona tra il Porto Antico e il centro storico della città. La giovane è stata rintracciata nel primo pomeriggio e riportata in ambulanza in ospedale.