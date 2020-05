Dadone: "Attonita per richieste bonus dipendenti regione Sicilia" 

''Ho attivato l'Ispettorato del dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti'' in merito alla richiesta di ulteriori bonus retributivi, da parte dei sindacati dei dipendenti della regione siciliana, per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga''. Lo scrive il ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, su Facebook. ''La Pubblica amministrazione in queste settimane, come ho più volte detto, deve essere motore della ripartenza del Paese. E non può permettersi di avanzare col freno a mano tirato", sottolinea il ministro.

''Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita apprendere della richiesta di ulteriori bonus retributivi, da parte dei sindacati dei dipendenti della regione siciliana, per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga'', spiega ancora il ministro della Funzione pubblica. ''Soltanto nell’isola circa 130mila persone attendono l'erogazione di una così importante misura messa in campo dal Governo'', ricorda.