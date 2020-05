Croazia apre spiagge ai turisti in estate 

Le spiagge della Croazia saranno aperte ai turisti quest'estate. Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, Krunoslav Capak, assicura che non ci saranno divieti, ma soltanto precauzioni. "Io andrò sicuramente al mare. Non vedo l'ora", ha affermato, in una intervista alla radio pubblica Hrt. "Vigili, bagnini, autorità locali e albergatori dovranno assicurarsi che lettini e teli non siano troppo vicini fra loro, perché il virus sarà ancora presente", ha sottolineato. Il provvedimento per la chiusura delle frontiere in Croazia si estende fino al 18 di questo mese. Zagabria chiede l'adozione di un protocollo unico europeo per facilitare la ripresa degli spostamenti fra i paesi.