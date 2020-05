Patuanelli: "10 miliardi per indennizzi diretti danni ad attività"  

"Per garantire l'accesso al credito della filiera agricola verrà rifinanziato il fondo centrale di garanzia Ismea. E' previsto anche lo stanziamento di circa 10 miliardi per l'indennizzo diretto per tutte le attività danneggiate dal coronavirus (non solo per l'agricoltura)". E' quanto avrebbe detto il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, rispetto alle misure previste nel dl maggio, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti all'incontro presieduto dal Premier Giuseppe Conte con le organizzazioni del comparto agroalimentare.