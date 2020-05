Coronavirus Lombardia, altri 222 morti: più del doppio di ieri  

I morti dall'inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 14.611 in Lombardia: nelle ultime 24 ore i decessi nella Regione sono stati 222, più del doppio rispetto a ieri quando se ne erano registrati 95. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 79.369, +634 rispetto a ieri, "ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi".

Non si arresta la crescita dei contagi a Milano e provincia, mentre continuano a rallentare nel resto della Lombardia secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 20.711 (+243) "ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi", a Milano città sono 8.680 (+91). Rialzi a una cifra o molto moderati per le altre province lombarde.