Coronavirus, oltre 263mila morti nel mondo 

Sono più di 263mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 nel mondo e oltre 3,7 milioni quelle contagiate. Sono dati della Johns Hopkins University, che parla di 263.831 vittime a livello globale e di 3.755.341 casi.

In Europa, il Paese più colpito in termini di morti è la Gran Bretagna con 30.150 decessi, mentre per quanto riguarda i contagi il numero maggiore si registra in Spagna, dove si contano 220.325 casi.

Negli Usa le vittime sono 73.431 e 1.228.603 le persone contagiate dal Covid-19