Coronavirus, negli Usa oltre 2mila morti in 24 ore 

Coronavirus, Itas Mutua: misure straordinarie per soci assicurati

Milano, 7 mag. (askanews) - Misure eccezionali per combattere una situazione eccezionale. Lo sanno bene i protagonisti di molti settori in Italia che hanno dovuto far fronte alle nuove esigenze dettate dal coronavirus, a partire dal mondo delle assicurazioni, dove realtà come Itas Mutua hanno messo in campo interventi straordinari per venire incontro ai propri assicurati. Scelta considerata ...