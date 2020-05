Fico: "Serve coesione, che non è governo di unità nazionale" 

"E' molto importante che ci sia un dialogo tra maggioranza e opposizione, serrato, onesto, franco, per far sì che l'Italia superi emergenze e crisi". Lo ha detto Roberto Fico a Unomattina.

"in questi mesi alla Camera abbiamo lavorato abbastanza bene tra maggioranza e opposizione, siamo riusciti a portare avanti l'attività legislativa. Bisogna continuare, essere chiari negli intenti. Un momento di coesione nazionale che non significa governo unità nazionale ma coesione nelle responsabilità che la classe politica deve avere in questo momento difficile va portato avanti", ha sottolineato il presidente della Camera.

"I risultati avuti - ha aggiuntosono arrivati grazie ai cittadini italiani. Tutti sappiamo che nella fase 2, riapertura in sicurezza, il comportamento individuale è fondamentale per uscire dall'emergenza e far ripartire il Paese nel migliore dei modi. Sono ottimista, mi fido degli italiani".