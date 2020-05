Coronavirus, aumento record dei casi in Russia 

India, fuga di gas impianto chimico, 8 morti e mille intossicati

Milano, 7 mag. (askanews) - Otto persone sono morte e mille sono rimaste intossicate a causa di una fuga di gas in un impianto chimico nel sud dell'India. L'incidente, avvenuto in nottata nella città di Visakhapatnam, nello stato dell'Andhra Pradesh, è avvenuto in una fabbrica per la produzione di polimeri, LG Polymers. Centinaia di persone sono state portate in ospedale con difficoltà ...