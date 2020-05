Coronavirus, 1937 sanzionati 

Tensioni Governo, Dadone: "Confronto tra le varie forze e' normale, ma no bandierine ideologiche"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2020 Governo, Dadone: "Confronto tra le varie forze e' normale, ma no bandierine ideologiche" "Non vedo nulla di strano sul fatto che si discuta, anche con toni forti, nel Governo. La cosa importante è tenere in mente che tutto vada fatto non per natura ideologica, poiché quel che conta è il risultato. La cosa importante è raggiungere obiettivi coesi per portare ...