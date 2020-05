Coronavirus Lazio, balzo dei guariti: il triplo dei nuovi casi in 24 ore  

Oggi registriamo "un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24 ore, un trend allo 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono 5 i decessi". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Inoltre "calano le terapie intensive per la prima volta sotto 90 posti".

"Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio", comunica l'assessore. E si è "conclusa l’indagine epidemiologica delle unità mobili Uscar nella Fondazione Irccs Santa Lucia di Roma. Sono stati eseguiti oltre 500 tamponi, il cluster è chiuso con i 4 casi registrati".

L'assessore annuncia poi che "è stata emessa una disposizione straordinaria per la sanificazione degli impianti di condizionamento in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali".

La nuova 'app' della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, "ha registrato oltre 93mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati".

"Per quanto riguarda infine i dispositivi di protezione individuale, oggi sono in distribuzione nelle strutture sanitarie: 15.500 mascherine chirurgiche, 40.000 maschere Ffp2, 2.650 maschere Ffp3, 4.160 tute idrorepellenti, 4.550 camici impermeabili, 39.200 guanti", conclude D'Amato.