Coronavirus, Brusaferro (Iss): "Verso meno casi in tutte le Regioni" 

Coronavirus, in Trentino il primo studio di massa su anticorpi

Milano, 7 mag. (askanews) - Non daranno una "patente di immunità" al coronavirus, ma forniranno dati epidemiologici importanti per ricostruire a posteriori l'andamento del contagio e soprattutto capirne meglio l'evoluzione futura. Sono partiti da Campitello di Fassa i prelievi per i test sierologici sulla popolazione dei cinque comuni trentini maggiormente colpiti dal coronavirus nell'ambito di ...