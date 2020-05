Coronavirus, lo studio: temperature e latitudine non influiscono su Covid-19 

di Margherita Lopes

Cattive notizie per chi spera nell'effetto dell'estate per spegnere la pandemia. La temperatura e la latitudine non sembrano essere associate alla diffusione di Covid-19, almeno secondo uno studio pubblicato sul 'Canadian Medical Association Journal'. Mentre la chiusura delle scuole e altre misure di sanità pubblica stanno avendo un effetto positivo. "Il nostro studio fornisce importanti nuove prove del fatto che questi interventi di sanità pubblica hanno ridotto la crescita dell'epidemia", afferma Peter Jüni dell'Institute for Health Policy, Management and Assessment dell'University of Toronto (Canada). D'altra parte "l'estate non farà sparire il virus", afferma Dionne Gesink, coautrice della ricerca.

Lo studio canadese ha esaminato 144 aree in Australia, Stati Uniti e Canada, nonché vari Paesi in tutto il mondo - e un totale di oltre 375.600 casi confermati Covid-19. Cina, Italia, Iran e Corea del Sud sono state escluse perché il virus era in declino nel caso cinese o in piena esplosione al momento dell'analisi negli altri Paesi. Per stimare la crescita dell'epidemia, i ricercatori hanno confrontato il numero di casi del 27 marzo con quelli del 20 marzo e hanno determinato l'influenza di latitudine, temperatura, umidità, chiusure scolastiche, restrizioni degli assembramenti e distanza sociale.

Così i ricercatori hanno trovato "poca o nessuna associazione" tra latitudine o temperature e crescita dell'epidemia, e una debole associazione tra umidità e trasmissione ridotta. Dunque il clima più caldo non ha avuto alcun effetto sulla progressione della pandemia, hanno concluso con sorpresa gli stessi autori.

"Avevamo condotto uno studio preliminare secondo il quale sia la latitudine che la temperatura potevano svolgere un ruolo" sull'andamento dell'epidemia, afferma Jüni. "Ma quando abbiamo ripetuto lo studio in condizioni molto più rigorose, abbiamo ottenuto il risultato opposto".

D'altro canto i ricercatori hanno scoperto che le misure di salute pubblica, tra cui la chiusura delle scuole, il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti sono state efficaci. "I nostri risultati sono di immediata rilevanza poiché molti paesi, e alcune province e territori canadesi, stanno prendendo in considerazione la possibilità di allentare o rimuovere alcune di queste misure", afferma Jüni.

"L'estate non farà sparire il virus", afferma Dionne Gesink, coautrice della ricerca ed epidemiologa. "È importante che le persone lo sappiano. D'altro canto, maggiore è il numero di interventi di sanità pubblica in atto in un'area, maggiore è l'impatto sul rallentamento della crescita epidemica. Questi interventi di sanità pubblica sono davvero importanti perché sono l'unica cosa che funziona in questo momento per rallentare l'epidemia ".