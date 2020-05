Coronavirus, in Spagna altri 179 morti 

I 70 anni della dichiarazione di Schuman: così nacque l'Ue

Milano, 9 mag. (askanews) - "La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale servire la pace. L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto". Con queste parole il 9 ...