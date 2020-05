Coronavirus, oltre 2mila sanzioni 

Ieri oltre 230mila controlli e 2mila sanzioni nell'ambito del monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati del Viminale, sono stati 235.580 i controllati (172.538 persone e 63.042 attività commerciali) e 2.092 i sanzionati per inosservanza delle misure (1.979 persone e 113 titolari di attività). Sono stati 14 i cittadini denunciati per false dichiarazioni e 3 i positivi a cui è stata contestata la violazione della quarantena, mentre per 5 esercizi commerciali è stata disposta la chiusura e per 14 lo stop provvisorio.