Zaia: "Veneto chiede di aprire tutto dal 18 maggio" 

MUSICA

Bono compie 60 anni: dagli U2 agli impegni umanitari

Tutti i suoi successi



Bono Vox (al secolo Paul David Hewson), frontman degli U2, compie 60 anni oggi 10 maggio. Attivista coinvolto nella campagna per l’azzeramento del debito dei paesi del terzo mondo e per la difficile situazione dell’Afric, qualche mese fa ha dedicato un brano all’Italia e a tutti coloro che sono impegnati in prima linea contro il Coronavirus (con Zucchero, clicca qui). Entra a far parte degli U2 ...