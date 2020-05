Coronavirus, Johnson: "Lockdown non finirà questa settimana"  

"Questo semplicemente non è il momento di mettere fine al lockdown questa settimana". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson in un discorso alla nazione, sottolineando piuttosto che si stanno prendendo "i primi provvedimenti attenti per modificare le nostre misure". Poi il primo ministro ha annunciato che, "grazie ai vostri sacrifici siamo adesso nelle condizioni di iniziare a muoverci verso il livello 3" di allerta dal livello 4 per l'emergenza coronavirus. Johnson ha quindi sottolineato che "tutti avranno un ruolo da giocare nel tenere il fattore R (l'indice di contagio) basso, restando attenti e seguendo le regole".