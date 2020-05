Coronavirus, Vespignani: "Si fa festa ma cade un aereo al giorno"  

"Ci stiamo abituando a una nuova normalità" a tal punto che "si festeggia perché ci sono solamente 200 morti al giorno: è come se ogni giorno cadesse un aereo pieno di persone. E' un po' presto per dire che è finita" l'emergenza coronavirus. Servono "cautela e pazienza", avverte l'epidemiologo Alessandro Vespignani della Northeastern University di Boston, intervenuto oggi a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

L'esperto si dice perplesso di fronte al "tantissimo entusiasmo" che vede, una vera e propria "corsa alla riapertura. I numeri di oggi si riferiscono a 2 settimane fa", ricorda. "L'effetto delle riaperture di queste settimane lo vedremo a fine maggio. Dobbiamo avere una grande pazienza - ripete - sennò rischiamo di ritrovarci a fine maggio con una situazione che ci riesplode tra le mani".

Teorico della strategia delle '3T' (Testare, Tracciare, Trattare), alla domanda se la fase 2 dell'Italia stia andando come dovrebbe, Vespignani risponde che "per la ripresa che vogliamo serve un'infrastruttura per il controllo del virus: facciamo tutti i tamponi che vanno fatti? Facciamo tutti i tracciamenti necessari? Abbiamo dati che arrivano in tempo reale? Abbiamo ospedali Covid di riferimento in ogni regione? Quello che sto chiedendo a ogni governatore, a ogni persona che ha il 'policy making' fra le mani, è di fare questa analisi".

E lancia un appello: "Quando sento governatori affermare che il buonsenso ci dice che possiamo fare questo o quest'altro, chiedo vi prego non vi fidate del buonsenso di un governatore: fidatevi del buonsenso di qualcuno che ha fatto analisi, che ha dati, che ha tracciato scenari". Per la fase 2 dell'emergenza coronavirus bisogna "ascoltare i vari scienziati che sono in tutti i governi".