Toti: "Da Conte ok a regioni, dal 18 riaperture su base territoriale" 

Fase 2, Danimarca e Belgio riaprono negozi e centri commerciali

Roma, 11 mag. (askanews) - Prove di ripartenza in Danimarca, dove i centri commerciali hanno alzato nuovamente le serrande, dopo due mesi di chiusura a causa del lockdown imposto dal coronavirus. Misure di sicurezza rigide, come un percorso a senso unico e il numero limitato di clienti in ogni negozio. Niente file e nessun boom di clientela, ma i danesi sono comunque contenti di poter tornare ...