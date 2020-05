Bozza dl Rilancio, tetto spesa per reddito emergenza a 1 miliardo 

Ammonta a quasi 1 miliardo il limite di spesa per finanziare il reddito di emergenza. E' quanto emerge da una bozza del dl Rilancio. Viene istituito a questo scopo un fondo per il reddito di emergenza in capo al ministero del Lavoro. Sarà l'Inps a provvedere al monitoraggio del rispetto del tetto della spesa e a comunicare i risultati al dicastero competente e al Mef. In caso di scostamento anche in via prospettica non sono adottati altri provvedimenti concessori.