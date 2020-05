Coronavirus, Russia secondo Paese al mondo per numero di contagi 

La Russia è diventato il secondo Paese al mondo per numero di contagi da Covid-19 dopo gli Stati Uniti. Con 10.899 nuovi contagi da ieri, è il decimo giorno consecutivo in cui vengono registrati più di diecimila casi al giorno. Complessivamente, dall'inizio dell'epidemia sono risultate positive 232.243 persone, più delle oltre 224mila della Gran Bretagna e delle 227.436 della Spagna. Sono morte in totale 2.116 persone. Sono state dichiarate guarite in 43.512.