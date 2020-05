Di Maio: "Piano estivo per vacanze in sicurezza" 

"Non possiamo rimanere fermi e subire questa crisi. Dobbiamo pianificare bene la ripartenza. Dico questo anche perché la stagione estiva si avvicina. Gli italiani meritano di poter trascorrere delle vacanze serene, così come gli imprenditori, gli artigiani, le partite iva devono avere la possibilità di poter lavorare. E parlo anche del comparto turistico". Lo ribadisce in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Per questo motivo - assicura - stiamo elaborando un piano estivo che permetta ai cittadini di trascorrere in sicurezza le vacanze, ma che dia anche la possibilità a turisti provenienti da altri Stati di arrivare, sempre in sicurezza, in Italia per godersi le nostre meraviglie e dare ossigeno alla nostra economia. Non molliamo, da parte nostra c’è il massimo impegno".