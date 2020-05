Crimi: "In dl rilancio soldi veri, cittadini ne aspettino effetti" 

"Questa manovra ha dei soldi veri. Non si parla di effetto leva come è stato in precedenza. Penso al taglio dell'Irap, al contributo a fondo perduto: soldi reali, un vero e proprio indennizzo", dice a 'Circo Massimo' su Radio Capital il capo politico del M5S Vito Crimi. "L'Ecobonus consentirà un rilancio del mercato edilizio", sottolinea ancora Crimi, che aggiunge: "E' una manovra importante, chiedo ai cittadini di aspettarne gli effetti".