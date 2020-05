Zaia: "Approccio a macchia di leopardo non è scandaloso" 

"Non è scandaloso un approccio a macchia di leopardo". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa. "Il buonsenso ci farà trovare una soluzione, altrimenti diventa impossibile aprire delle attività - osserva Zaia -. Ci sono ancora ore e giorni, vediamo di venirne fuori. Il governo ha una buona dose di burocrati che emanano e ti tutelano. Ma se il tema è 'vieni avanti tu che a me viene da ridere', allora... Io sono d'accordo che i sindaci siano competenti. Se la distanza tra ombrelloni è troppo ampia mi pare giusto che un sindaco faccia un'ordinanza per ridurla, sotto la sua responsabilità".