Renzi difende Fca: "Prestito per tutelare posti di lavoro" 

"A proposito di posti di lavoro, la Fiat. La Fiat ha chiesto un prestito alle banche, per realizzare 6 miliardi di interventi in Italia. Questo prestito ha una garanzia Sace al 70% prevista dalla normativa. Ma il prestito serve per fare investimenti in Italia, per tenere aperte le fabbriche in Italia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Capisco che difendere la Fiat non sia molto popolare e il trasferimento della sede in Olanda non piaccia ai più, ma in questa storia il nostro compito è difendere i posti di lavoro. E lo faccio volentieri, sia per la Fiat che per le altre aziende".

"Finalmente si riparte. Grande prudenza ma l’Italia riparte. E, del resto, quando le terapie intensive sono sotto quota 800, restare chiusi sarebbe stato inspiegabile. Adesso l’emergenza è economica, cerchiamo di affrontarla senza ideologie", scrive ancora Renzi, che continua: "Quando sento autorevoli dirigenti politici evocare poteri forti o interessi nascosti, mi dico che il populismo in questo Paese sta vincendo la sfida culturale. In troppi vedono complotti ovunque. Beato chi ha tempo di vedere complotti: io vedo solo una grave crisi occupazionale davanti a noi. E dovremmo occuparci di posti di lavoro, non di fantasmi".