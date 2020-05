"Nel Lazio asintomatico 30% casi confermati, li scoviamo" 

"Dei casi finora confermati nel Lazio circa il 30% è asintomatico, il sistema li scova". Lo evidenzia in una nota l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Per quanto riguarda la distribuzione dei casi il 16% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 39% è in isolamento domiciliare e l’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 36%", aggiunge l'Unità di crisi.

L'età media dei casi positivi nel Lazio "è 57 anni. Il sesso è così ripartito: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 39% è residente a Roma città, il 32,2% nella Provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina. L’1,5% proviene da fuori Regione".