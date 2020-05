Coronavirus, in India quasi 5mila in 24 ore 

Sono 101.139 i contagi di coronavirus confermati in India e 3.163 le vittime per complicanze legate all'infezione. Lo riporta il Times of India riferendo i dati del ministero della Sanità e sottolineando come nelle ultime 24 ore si siano registrati 4.970 nuovi casi e 134 ulteriori decessi. Il giorno precedente l'India aveva registrato il suo record in numero di casi positivi, oltre 5.200. Più di 39mila le persone giudicate guarite dalle autorità sanitarie in un giorno.

La zona più colpita resta lo Stato del Maharashtra, nell'India occidentale, dove la sua capitale Mumbai è ritenuta ''particolarmente pericolosa'' per la sua elevata densità di popolazione e l'impossibilità di rispettare il distanziamento sociale utile a limitare i contagi. Da ieri l'India aveva allentato ulteriormente le misure di lockdown, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporti interurbani, ovvero gli autobus e i mototaxi, ma mantenendo chiusa la metropolitana. Il 'Times of India' ha precisato che i viaggi tra uno stato e l'altro dovranno essere approvati dalle autorità regionali. In questa fase riprendono anche gli eventi sportivi, ma a porte chiuse, e riapriranno parrucchieri e centri estetici. Retano chiusi le scuole, i cinema, i teatri, i ristoranti e le palestre. Resta in vigore fino al 31 maggio il coprifuoco dalle 19 alle 7.