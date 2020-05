 Coronavirus, in Gran Bretagna superati i 36mila morti  

Senatrice FI Ronzulli ferma Conte in Aula per chiedergli incontro per tutela diritti mondo infanzia

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Senatrice FI Ronzulli ferma Conte in Aula per chiedergli incontro per tutela diritti mondo infanzia “Come ho più volte denunciato i bambini sono i grandi dimenticati in questa fase di emergenza che attraversa il Paese. Un dato che si inserisce nel più ampio quadro della necessità di una costante tutela dell’universo dei minori che ha portato alla stesura della ...