Colloquio Pompeo-Di Maio: "Forte amicizia tra Usa e Italia" 

Il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha sottolineato la "forte amicizia" che lega gli Stati Uniti all'Italia nel colloquio telefonico avuto con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nel colloquio, come riferisce la portavoce del Dipartimento di Stato Usa Morgan Ortagus, si è discusso della ''importanza del coordinamento e della cooperazione nel momento in cui riapriamo le nostre società e riparte l'economia mondiale''.

Pompeo ha quindi espresso la sua ''ammirazione per la resilienza del popolo italiano di fronte alla crisi causata dal Covid-19''. Pompeo e Di Maio hanno ''anche discusso di collaborazione per portare stabilità in Libia, oltre che del loro continuo impegno per infliggere una sconfitta duratura all'Isis''.