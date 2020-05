Coronavirus, in Germania oltre 177mila casi 

Manutenzione

Tutti in bici e a piedi ma il Sentiero della Bonifica è invaso dall'erba LE FOTO

Sentiero della Bonifica invaso dall'erba. Gli aretini dopo il lockdown riscoprono il gusto delle passeggiate a piedi e in bicicletta, ma il percorso per eccellenza che da Arezzo arriva fino a Chiusi (Siena) in 62 chilometri, attraversando la Valdichiana, si fa trovare impreparato. Ecco le FOTO scattate giovedì 21 maggio che documentano la situazione in uno dei tratti, tra chilometro 55 e 49. ...