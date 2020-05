Sala: "A Milano palestre e piscine aperte da giugno" 

"Palestre e piscine potranno essere aperte da inizio giugno. Per quanto riguarda gli impianti del Comune gestiti direttamente da Milano sport o in concessione, oggi vediamo che il 50% sono aperti, in particolare quelli focalizzati sulla pratica individuale come tennis, atletica o sport del genere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel consueto videomessaggio postato su Facebook.

"A tutti - ha sottolineato Sala - chiediamo comunque grande attenzione sull'igienizzazione dei locali e degli spazi, sul controllo del numero degli ingressi, e, come sempre, sul distanziamento".