Coronavirus, Costa: "Raccolta guanti e mascherine davanti a farmacie e supermercati" 

"Abbiamo proposto un accordo con consorzi di filiera, farmacisti e Anci per mettere davanti alle farmacie e alla gdo contenitori dove deporre guanti e mascherine per farli diventare materia prima seconda". Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costain occasione dell'incontro in streaming “La Biodiversità e il Capitale naturale dell’Italia” per la Giornata mondiale della biodiversità.