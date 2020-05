Coronavirus, Rino Rappuoli da Fazio: "Probabile che dopo l'estate il virus torni. Vaccino? Forse nel 2021"

"Tutti vorremmo svegliarci con l'estate e realizzare che il Coronavirus è stato solo un brutto sogno. Purtroppo le probabilità che questo avvenga sono molto basse. Questo virus è ormai diffuso in tutti i Paesi del mondo ed è molto probabile che dopo l'estate lo ritroveremo. Non sappiamo come e quanto grave sarà la sua diffusione. Abbiamo imparato a gestirlo un po' meglio e magari saremo più ...