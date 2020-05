Assistenti civici, Decaro: "Sindaci stremati, serve una mano" 

"Noi sindaci in cabina di regia abbiamo chiesto a governo e regioni di assicurarci la presenza di volontari dalle protezioni civili regionali per continuare le attività straordinarie che gli stessi volontari hanno fatto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Il governo ci ha proposto di individuarli attraverso un bando della Protezione civile nazionale. Ai sindaci non interessa come arriveranno i volontari vogliamo solo una mano a gestire un momento difficile". Lo afferma il presidente di Anci Antonio Decaro sugli 'assistenti civici' dicendo basta ai dibattiti e chiedendo soluzioni sul tema.

"Chi pensa alle ronde o a giustizieri improvvisati non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi - sottolinea -. E comunque noi sindaci siamo in prima linea da tre mesi, ce la mettiamo tutta, siamo stremati dalla gestione dell'emergenza e non vorremmo ora combattere le insidie della polemica politica. Ci piacerebbero meno dibattiti e più aiuti concreti. Non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli".